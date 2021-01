[아시아경제 김대현 기자] KSS해운 KSS해운 044450 | 코스피 증권정보 현재가 10,800 전일대비 200 등락률 +1.89% 거래량 94,276 전일가 10,600 2021.01.18 10:52 장중(20분지연) 관련기사 KSS해운, 해운 테마 상승세에 5.5% ↑KSS해운, 3Q 영업익 129억…전년比 10%↑KSS해운, 619억 규모 대선계약 체결 close 은 초대형LPG운반선(VLGC)에 대한 중장기 선박확보(생산설비 증대) 및 영업력 확대를 위해 876억6149만원을 투자하기로 했다고 18일 공시했다. 이는 자기자본의 31.43%에 해당하는 액수다.

