"윤보미·박기량 등 '마녀들' 출연자가 내 눈앞에" MR 콘텐츠 재탄생

[아시아경제 조슬기나 기자] TV속 예능 프로그램 출연자들이 내 눈 앞에 등장해 시공간을 넘어 함께 즐기는 새로운 안방극장 시대가 열린다.

SK텔레콤은 최근 웨이브(WAVVE)에서 공개돼 화제를 모으고 있는 야구 예능프로그램 '마녀들-그라운드에 서다'의 예고편을 혼합현실(MR?Mixed Reality) 형태로 제작하고, 고객이 관련 콘텐츠를 자사 ‘점프AR’ 플랫폼을 통해 즐길 수 있도록 한다고 18일 밝혔다.

이는 다양한 콘텐츠를 제작하는 방송사와 5G시대 핵심 서비스인 MR기술?플랫폼을 보유한 통신사의 본격적인 협업 신호탄으로 해석된다. 향후 MR 엔터테인먼트 시장의 성장을 견인할 것이란 관측이다.

SK텔레콤은 개그우먼 김민경, 걸그룹 에이핑크 멤버 보미, 전 체조선수 신수지, 치어리더 박기량 등 주요 출연자 7명을 T타워 1층에 위치한 ‘점프스튜디오’에서 볼류메트릭 비디오 캡쳐(Volumetric Video Capture) 기술로 촬영, 실감나고 다채로운 모션을 가진 증강현실(AR)캐릭터로 구현했다.

시청자들은 방송을 시청하면서 실시간으로 ‘점프 AR’ 플레이어 애플리케이션에서 출연자들의 캐릭터를 AR로 소환, 시공간을 넘나드는 새로운 안방극장을 체험할 수 있다.

SK텔레콤은 기존 2D형식의 TV 콘텐츠와 AR기술이 접목된 MR 콘텐츠가 결합돼 언택트 시대 시청 패러다임 혁신을 주도할 것으로 기대하고 있다.

마녀들의 예고편 영상도 AR과 가상공간이 어우러진 MR 콘텐츠로 제작된다. SK텔레콤은 점프스튜디오를 통해 구현한 출연자들의 AR캐릭터를 가상의 야구장에 소환해 약 1분 분량의 MR 예고편을 제작했다. 해당 영상은 이날부터 MBC 유튜브 채널 ‘엠빅뉴스’를 통해 공개될 예정이다.

국내 지상파 방송의 예능 프로그램 예고 영상이 MR 형식으로 제작된 것은 이번이 처음이다. SK텔레콤 측은 이러한 시도가 혼합현실 콘텐츠에 대한 대중의 관심과 친밀도를 높이는데 기여할 수 있을 것이라고 보고 있다.

전진수 SKT텔레콤 MR서비스CO장은 “MBC의 콘텐츠 IP와 SKT의 MR기술을 결합해 ‘마녀들’ 시청자들이 TV를 시청하며 동시에 홀로그램 연예인을 소환하는 즐거움을 드리게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 방송?영화?콘서트 등 다양한 문화 영역과 협업을 통해 MR엔터테인먼트 시장을 선도해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

