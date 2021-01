GS리테일·GS샵, 설 행사 진행…'황금소 코인' 득템 기회

7월 통합 전 첫 공동 마케팅 행사

쇼핑 기회 증정…시너지 제고

쇼핑 기회 증정…시너지 제고

[아시아경제 차민영 기자] 올해 7월 합병을 앞둔 GS리테일과 GS샵 양사가 신축년 설 특집 행사를 공동으로 기획했다. 양사의 첫 공동 마케팅 이벤트로 시너지 제고에 방점이 찍혔다.

GS리테일은GS샵과 오는 19일부터 내달 4일까지 ‘GS와 함께하는 2021 위대한 설’ 공동 마케팅 행사를 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 행사는 GS25(편의점), GS더프레시(슈퍼마켓), GS프레시몰(온라인 장보기 플랫폼)을 비롯해 GS샵의 TV홈쇼핑 및 모바일몰 등 전 유통 채널을 통해 진행되며 총 3억원 상당의 경품 및 구매 혜택이 제공된다.

전 채널을 통해 행사 상품을 구매한 고객 중 각사별로 30명씩 총 60명을 추첨, 총 6000만원 상당의 ‘황금소 코인’을 증정한다. 황금소 코인은 중량 11.25g 순금 주화로 소 캐릭터와 복주머니가 새겨졌다.

또한 기존 고객들이 각사의 쇼핑 서비스를 이용해볼 수 있도록 상품권도 증정한다. GS리테일은 설 선물 구매 고객 중 2021명에게 GS샵 모바일 상품권 5000원권을 추첨을 통해 지급하고, GS샵은 모바일 앱에서 2회 이상 7만원 이상 구매한 고객에게 GS25 5000원 상품권을 지급하는 식이다.

이 외에도 GS리테일은 GS25, GS더프레시에서 일정 금액 이상의 설 선물 세트를 구매하는 고객을 대상으로 구매 금액의 5~10%에 해당하는 모바일 상품권을 증정하는 등 추가 프로모션도 병행한다.

조광현 GS리테일 전략마케팅팀 부장은 "양사가 공동으로 기획한 이번 행사를 통해 각 사별 고객들이 교차 구매 경험을 확대하게 되길 바라는 마음을 담았다"며 "올 하반기 통합을 앞둔 양사 회원 2600만명의 고객들이 앞으로 더욱 늘어나고 더 편해진 온·오프라인 유통 채널을 통해 큰 만족을 얻는 계기가 됐으면 한다"고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr