은행권 새해 이벤트 봇물…"골드바·가전·음료상품권 드려요"

2021년 신축년 새해맞이 은행권 고객 유치 이벤트 활발

[아시아경제 박선미 기자] 2021년 신축년 새해를 맞아 은행권의 고객 유치 이벤트에 봇물이 터졌다.

17일 금융권에 따르면 우리은행은 '우리 VIP고객님의 귀한 첫 발걸음' 이벤트를 3월 31일까지 실시한다. 이 기간 정기예금 또는 펀드상품을 1000만원 이상 신규 가입하고 이벤트에 응모한 우리은행 신규 VIP 고객이 3월 31일까지 입출식상품을 제외한 금융수신 1억원 이상을 유지하면 추첨을 통해 골드바 10돈(1명), LG스타일러(3명), 삼성 제트무선청소기(10명) 등 경품을 제공한다.

신한은행은 이달 29일까지 ‘신축년 반짝이겠소’ 이벤트를 진행 중이다. 신한은행 대표상품 5종 중 2020년말 기준 미보유 상품을 가입한 고객은 자동 응모된다. 이벤트 대상 대표상품 5종은 ▲헤이영 머니박스 ▲My주니어적금 ▲주택청약 종합저축 ▲신한첫급여드림적금 ▲신한 첫거래 세배드림적금 등이다. 추첨을 통해 1등(21명) 신축년골드바 1돈, 2등(21명) 금수저 1g, 3등(2021명) 스타벅스 아메리카노 쿠폰 1매 등의 경품을 제공한다. 당첨자 발표는 2월9일 개별 문자로 안내 예정이다.

하나은행은 주택청약종합저축 신규가입 손님을 대상으로 ‘새해엔 별 쏟아지는 청약 선물 충전~소’ 이벤트를 진행하고 있다. 오는 3월 31일까지 신축년 새해 주택청약종합저축 가입을 통한 내 집 마련의 꿈을 응원함과 동시에 스타벅스 아메리카노 쿠폰 및 소(牛) 골드바(3.75g) 추첨의 기회도 함께 제공하는 행사다.

우선 스타벅스 아메리카노 쿠폰 받기 이벤트는 하나은행 스마트폰 앱 ‘하나원큐’를 통해 주택청약저축통장을 2만원 이상 신규가입하고 자동이체를 등록한 만 19세 이상 개인은 누구나 참여 가능하다. 신축년 소 골드바 추첨 이벤트는 하나은행의 모든 온·오프라인 채널을 통해 주택청약저축통장을 2만원 이상 신규가입하고 자동이체를 등록한 만 19세 이상 개인은 자동 응모된다.

NH농협은행은 오는 31일까지 디지털 금융상품 가입고객을 대상으로 '2021년에는 모두 부자되소' 이벤트를 진행 중이다. NH스마트뱅킹 또는 올원뱅크에서 NH페이모아통장, NH포디예금II, 올원5늘도적금, 주택청약종합저축 중 1종 이상 상품을 가입하고 이벤트에 응모한 고객 중 총 231명을 추첨해 골드바 10돈(1명), 농촌사랑상품권 50만원(10명), 한우선물세트 30만원(20명), 스타벅스 디저트 모바일 쿠폰(200명) 등 푸짐한 경품을 제공한다.

올해부터 바뀌는 개인종합자산관리계좌(ISA) 제도를 겨냥한 이벤트도 활발하다.

KB국민은행은 2021년을 ISA 가입고객을 대상으로 '2021년 신축년, ISA로 오늘부터 절세하‘소’' 이벤트를 실시 중이다. 오는 3월 말까지 ISA 신규 가입자에게 선착순 아이스크림 모바일쿠폰을 제공하고 추첨을 통해 LG트롬 워시타워 등 가전제품을 주는 이벤트를 내걸었다. 신한은행도 지난 1일부터 2월28일까지 10만원 이상 신규 ISA 고객에게 커피쿠폰을 주고 추첨을 통해 로봇청소기 등을 제공한다. 우리은행은 다음달 부터 신규 ISA 가입 고객을 대상으로 하는 이벤트를 시작할 예정이다.

