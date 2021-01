[아시아경제 전진영 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 17일 양정철 전 민주연구원장이 이 대표에게 이명박·박근혜 전 대통령 사면을 제안했다는 보도에 대해 “구체적 이야기는 나누지 않았다”고 선을 그었다.

이 대표는 “양 전 원장을 만난 적은 있지만 (사면에 대한) 이야기는 나누지 않았다”고 밝혔다고 강선우 민주당 대변인이 전했다.

앞서 한 인터넷 매체는 양 전 원장이 지난해 11월 중순 만남을 포함, 이 대표에게 수차례 사면 문제를 제기했다고 보도했다.

