[아시아경제 원다라 기자] 엔케이물산 엔케이물산 009810 | 코스피 증권정보 현재가 526 전일대비 12 등락률 -2.23% 거래량 1,230,594 전일가 538 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 [기로의 상장사]엔케이물산·미래아이앤지가 쏜 170억원…자회사는 '감감무소식'[기업 자금조달]'3전4기' 엔케이물산, MRO 사업으로 일어설까 [e공시 눈에 띄네] 코스피-24일 close 은 한국거래소의 현저한 시황변동 사유 조회공시요구에 "중요 공시 대상이 없다"고 15일 답변했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr