[아시아경제 원다라 기자] (주) 오스테오닉 오스테오닉 226400 | 코스닥 증권정보 현재가 5,320 전일대비 495 등락률 +10.26% 거래량 7,080,243 전일가 4,825 2021.01.15 15:30 장마감 관련기사 오스테오닉, 커뮤니티 활발... 주가 9.22%.오스테오닉, 외국인 2만 6000주 순매도… 주가 11.92%골드만 삭스가 추천한 ‘이 기업’! 관련! 항체치료제! 단번에 갑니다! close 은 한국거래소의 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구에 "별도로 공시할 중요한 정보가 없다"고 15일 공시했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr