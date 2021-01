LG디스플레이, 이시간 주가 -0.93%.... 최근 5일 개인 236만 6508주 순매도

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,300 전일대비 200 등락률 -0.93% 거래량 4,308,396 전일가 21,500 2021.01.15 12:43 장중(20분지연) 관련기사 실적 기대감에 웃는 LG디스플레이디에스케이, LG디스플레이와 21억 규모 장비 공급 계약정호영 LGD 사장 "화학물질 누출사고 진심 사죄…재발방지 만전" close 는 15일 오후 12시 30분 현재 전일보다 0.93% 내린 2만 1300원에 거래되고 있다. 거래량은 428만 1700주로 전일 거래량 대비 43.93% 수준이다. LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,300 전일대비 200 등락률 -0.93% 거래량 4,308,396 전일가 21,500 2021.01.15 12:43 장중(20분지연) 관련기사 실적 기대감에 웃는 LG디스플레이디에스케이, LG디스플레이와 21억 규모 장비 공급 계약정호영 LGD 사장 "화학물질 누출사고 진심 사죄…재발방지 만전" close 는 글로벌 TFT-LCD 제조 기업으로 알려져 있다.

1월 13일 신한금융투자의 소현철 연구원은 '대형 OLED와 POLED의 제품 다각화로 OLED 사업의 수익성이 개선될 전망. 21년 상반기 LCD TV 패널 가격 강세 전망. 동사의 현 주가는 21F PBR 0.63배로 2008년 금융위기 당시 최저 PBR와 유사한 수준. LG디스플레이 주가는 LCD TV 오픈셀 가격과 상관계수가 높으며, 신규 OLED 사업이 정상화되고 있어 주가의 추가 상승여력이 높다고 판단됨. '이라며 LG디스플레이의 목표가를 2만 5000원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 LG디스플레이를 236만 6508주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 184만 9637주 순매수, 73만 2784주 순매수 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



