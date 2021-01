[아시아경제 김대현 기자] 디아이 디아이 003160 | 코스피 증권정보 현재가 5,500 전일대비 440 등락률 +8.70% 거래량 2,715,545 전일가 5,060 2021.01.15 11:07 장중(20분지연) 관련기사 디아이, 삼성전자와 77억 규모 반도체 검사보드 공급계약디아이, 3분기 영업익 57억원…전년비 164.18% 증가디아이, 2분기 영업익 62억원…흑자전환 close 는 삼성전자와 345억2900만원 규모의 반도체 검사장비(DDR5용 차세대 BURN IN TESTER) 공급계약을 체결했다고 15일 공시했다.

이는 2019년 연결기준 매출액 대비 31.5%에 해당한다. 계약기간은 오는 3월31일까지다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr