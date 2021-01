'갤럭시S21' 사전예약 21일까지…사은품은 '갤럭시버즈'

전작보다 24만원 낮추고 커스텀 색상은 삼성닷컴에서만 판매

갤S21 울트라 사은품은 갤럭시버즈 프로·S펜·실리콘커버

갤S21·S21+는 갤럭시버즈 라이브·스마트태그 제공

중고폰 추가 보상 프로그램

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자의 '갤럭시S21' 시리즈 사전예약이 시작됐다. 공식 출시는 29일이다.

15일 삼성전자는 오는 21일까지 사전예약을 받고 22일부터 사전개통을 시작한다고 밝혔다. 사전예약은 전국 디지털프라자와 각 이통사 온·오프라인 매장, 삼성전자 홈페이지, 쿠팡과 G마켓 등 오픈마켓 등에서 신청할 수 있다. 15일 오전 11시에 진행되는 11번가 라이브 커머스 방송에서도 구매할 수 있다.

갤럭시S21은 스마트폰 바디와 메탈 프레임, 카메라가 하나로 이어지는 디자인에 역대 갤럭시 중 가장 강력한 칩셋을 탑재했다. 갤럭시S21(6.2인치)은 99만9000원으로 전작보다 24만원 가량 저렴해졌다. 갤럭시 5G 플래그십 스마트폰 중 100만원 이하로 출시된 최초의 모델이다. 색상은 팬텀 그레이, 화이트, 바이올렛, 핑크 4가지다. 갤럭시S21+(6.7인치)는 S21과 사양은 비슷하지만 화면과 배터리 용량이 더 크고 색상은 팬텀 블랙, 실버, 바이올렛, 핑크 4가지다. 가격은 119만9000원이다. 갤럭시S21 울트라(6.8인치)는 팬텀 블랙과 실버 2가지 색상으로 출시된다. 가격은 ▲12GB 램·256GB 내장 메모리 모델 145만2000원 ▲16GB 램·512GB 내장 메모리 모델 159만9400원이다.

삼성전자는 삼성닷컴에서 커스텀 색상의 자급제 모델을 15일부터 한정 판매한다. 후면 카메라에 패턴을 입혔고 색상은 팬텀 브라운·네이비·티타늄 세 가지다. 16GB 램, 512GB 내장 메모리 모델로 가격은 159만9400원이다. 일반 울트라 모델과 동일하다.

사전예약 후 28일까지 개통하면 다양한 사은품이 제공된다. 갤럭시S21 울트라 모델 사은품은 무선이어폰 신제품 '갤럭시버즈 프로'와 실리콘 커버와 S펜이다. 갤럭시S21과 갤럭시S21+ 사전예약 사은품으로 '갤럭시버즈 라이브'와 위치 확인이 가능한 액세서리 '갤럭시 스마트태그'를 제공한다. 이와 함께 모든 사전예약자에게는 '갤럭시워치3', '갤럭시워치 액티브2' 50% 할인 쿠폰을 준다. 사은품은 삼성 멤버스 앱이나 이벤트 페이지에서 신청할 수 있다.

삼성전자는 갤럭시S21 구매자를 대상으로 3월31일까지 중고폰 추가보상 프로그램도 운영한다. 기존 폰을 반납하면 중고 시세에서 추가 보상을 해준다. 삼성닷컴에서 구매해도 바로 신청 가능하다.

갤럭시S21을 3일간 빌려쓸 수 있는 '갤럭시 투 고' 서비스도 16일부터 운영한다. 전국 200여개 삼성 디지털프라자에서 조건 없이 무료로 제품 대여가 가능하다. 갤럭시 투고 서비스는 자율 체험 서비스로 대여 기간 중 푸쉬 메시지를 통한 기능 안내, 사진 콘테스트, 게임 대회 등 다양한 프로그램이 진행된다. 갤럭시 투고 체험 후 갤럭시S21을 구입하고 사은품을 신청하면 '삼성 무선 충전 듀오'를 제공한다. 이밖에 전국 디지털프라자, 이동통신사 매장, 롯데 에비뉴엘 왕관 광장, 갤럭시S21 온라인 체험존에서도 체험이 가능하다.

갤럭시S21을 다양한 콘텐츠로 소개하는 '갤럭시 스테이지'도 처음 선보인다. 팬들과 함께 신제품 출시를 축하하는 '갤럭시 팬파티'부터 대한민국 각 분야 셀럽과 함께하는 라이브 퀴즈쇼 '갤라쇼' 등 다양한 프로그램으로 진행된다. 16일에 진행되는 첫 번째 '갤럭시 스테이지' 엔터테인먼트 편에서는 유재석과 펭수가 함께 한 '유펭두잇' 영상, 김태진과 박명수, 유튜버 서울리안이 퀴즈쇼를 진행한다. 향후 뮤직편(19일), 패션편(22일), 아트·필름편(28일)이 이어진다. 갤럭시 스테이지는 삼성전자 SNS 채널(유튜브, 페이스북, 카카오TV)와 인기 크리에이터 채널(유튜브, 트위치)에서 누구나 참여할 수 있다.

