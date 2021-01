BTJ열방센터 미 검사자 1016명, 명단조작 가능성도…감염 우려 확산

BTJ열방센터 확진자 756명, 미 검사자 1016명

방문한 적 없는데, '검사 받아라' 연락 받기도

전문가 "익명검사 도입 등 방역 초점 맞춰 대응해야"

[아시아경제 강주희 기자] 경북 상주시 BTJ열방센터(해당 종교 수련시설)를 중심으로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자 수가 연일 증가하고 있어 감염 우려가 커지고 있다.



센터 방문자 중 1016명은 아직 진단검사를 받지 않은 상태인 데다, 방문자 명단 확보에도 어려움을 겪고 있어 앞으로 관련 확진자는 더욱 늘어날 것으로 예상된다.



전문가는 익명 검사를 도입하는 등의 대책이 마련되어야 한다고 제언했다.



16일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면, 15일 오후 6시 기준 열방센터 관련 확진자는 756명으로, 전날보다 27명이 늘었다. 이 중 열방센터에 방문한 것으로 추정하는 사람은 241명, 추가 전파 사례는 전국 9개 시·도에서 515명이다.



지자체와 방역당국이 명단을 확보한 전체 검사 대상자는 3000여명이며, 이 가운데 아직 검사를 받지 않은 인원은 1016명(34.1%)인 것으로 확인됐다.

이번 열방센터 관련 집단감염 사태는 지난해 2~3월 대구 지역을 중심으로 퍼졌던 신천지예수교 증거장막성전(신천지), 8월 서울 성북구 사랑제일교회에 이어 종교 관련 감염 사례로는 3번째로 큰 규모다.

문제는 열방센터 방문자 중 상당수가 여전히 검사를 받지 않거나, 검사를 피하면서 추가 감염자가 더 늘어날 수 있다는 점이다. 16일 충북 청주시에서는 열방센터에 방문한 시민 3명이 의무 검사를 받으라는 행정명령을 위반해 경찰에 고발당하는 일이 발생하기도 했다.

이와 관련해 임숙영 방대본 상황총괄단장은 이날 코로나19 정례브리핑에서 "BTJ 열방센터 관련 확진자는 756명으로 여전히 많은 미 검사자가 있다"라며 "지난해 11월 27일부터 12월 27일까지 열방센터 방문자는 조속히 검사를 받아달라"고 당부했다.

열방센터 방문자 명단이 허위로 작성됐을 가능성도 제기됐다. 지난 14일 상주시는 열방센터 측이 제출한 수기로 작성된 방문자 명단에서 같은 필체가 다수 발견됐다며 엉터리 명단일 가능성이 있다고 지적했다.

실제로 열방센터를 방문한 적이 없는데 검사를 받으러 오라는 연락을 받은 시민도 있었다. 익명의 한 시민은 15일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'와 인터뷰에서 "13일 저녁에 검사 이행을 촉구하는 문자가 왔고, 14일 관할지청에서 BTJ열방센터 방문자 명단에 올라와 있다고 전화가 왔다"라며 "(그러나) 1년 동안 경상도 땅을 밟은 적이 없다. 너무 황당했다"고 제보했다.

정부는 이번 집단감염 사태와 관련, 방역에 협조하지 않을 시 구상권을 청구하는 등 강력한 조치를 취하겠다고 밝혔다.

정세균 국무총리는 지난 14일 정부세종청사에서 열린 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의에서 "BTJ 열방센터에서 발생한 집단감염이 전국으로 확산하면서 많은 국민들께서 불안해하고 있다"라며 "정부는 역학조사 방해, 진단검사 거부 등 국민의 생명과 안전을 노골적으로 위협하는 비상식적 행위를 묵과하거나 용납하지 않겠다"고 강조했다.

정 총리는 이어 "각 지자체는 경찰의 협조를 받아 검사 거부자를 신속히 찾아내는 한편, 그 과정에서 확인된 불법행위에 대해서도 엄정 조치해 주시기 바란다"라며 "불법행위로 인한 공중보건상 피해에 대해서도 구상권 청구 등 끝까지 책임을 물어 주시기 바란다"고 지시했다.

전문가는 익명 검사를 도입하는 등의 대책 마련이 시급하다고 강조했다. 김우주 고려대 구로병원 감염내과 교수는 "BTJ열방센터를 방문한 사람들이 신속하게 검사를 받을 수 있도록 방역 측면에서 접근해야 한다"라며 "검사를 꺼리는 점을 고려해 익명검사를 검토하는 등의 방안을 마련해야 한다"고 제언했다. 이어 "어떤 단체에 대한 프레임을 만들고 과도한 비난을 가하면 더욱 검사를 꺼리고 숨게 될 수 있다"고 지적했다.

