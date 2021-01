전 고객 11% 쿠폰, 결제 수단별 4% 즉시 할인 제공

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 21일까지 '갤럭시S21 시리즈'를 출고가 대비 최대 15% 할인한 가격에 사전 예약 판매한다고 15일 밝혔다.

사전 예약 기간 모든 고객에게 11% 할인 쿠폰을 지급한다. 결제 수단별로 추가 할인 혜택도 받을 수 있다. 카드, 간편결제, 위메프페이로 결제 시 4% 즉시 할인이 적용된다.

위메프는 이번 사전 예약 행사에서 '갤럭시S21 시리즈' 전 모델 선보인다. 안수완 위메프 IT팀 팀장은 "큰 기대감을 모으고 있는 갤럭시S21 시리즈를 위메프에서 통신사 제약 없이 파격적인 가격에 구매할 수 있다"며 "계속해서 다양한 사전 예약 프로모션을 진행, 인기 모바일 신제품을 최대 혜택으로 제공하겠다"고 말했다.

