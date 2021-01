[아시아경제 김대현 기자] 아톤 아톤 158430 | 코스닥 증권정보 현재가 27,350 전일대비 250 등락률 +0.92% 거래량 89,181 전일가 27,100 2021.01.14 10:21 장중(20분지연) 관련기사 아톤, 간편한 핀번호·지문인증…강력한 보안 걱정없어아톤, 보안주(정보) 테마 상승세에 6.87% ↑아톤, 3분기 누적 매출 208억… 코로나19에도 ‘선방’ close 은 광주은행과 69억5000만원 규모의 스마트뱅킹 시스템 재구축 계약을 체결했다고 14일 공시했다. 계약금액은 2019년 연결기준 매출액의 21.36% 규모이며, 계약기간은 2022년 2월12일까지다.

김대현 기자 kdh@asiae.co.kr