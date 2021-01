[e공시 눈에 띄네] 코스닥-13일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 웰크론한텍=덕성지디씨와 362억원 규모 시화 MTV 멀티테크노밸리 복합시설 신축공사 계약

◆ 베셀=종속사 베셀에어로스페이스에 360억원 채무보증 결정

◆ 삼영이엔씨=우안상 외 6명이 신청한 의결권행사가처분신청, 부산지방법원이 전부 기각 판결

◆ 테라사이언스=운영자금 및 타법인 증권 취득 자금 확보 위해 140억원 규모 유상증자 결정

◆ 유진테크 = SK하이닉스와 114억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결

◆ 바른전자=보통주 6631만 7830주 감자 결정. 주당 액면가액 500원→100원 주식 분할 결정

◆ 헬릭스미스=2018년9월, 2020년2월 발행 2·3회차 전환사채(CB) 총 1097억원 중 874억원 만기 전 취득 후 소각 결정

◆ 파수=개인정보 비식별화 방법 및 장치 관련 특허권 취득

◆ 릭스솔루션=자사 최대주주인 엔비알컴퍼니의 최대주주 이광민에서 박정일로 변경

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr