아주캐피탈은 이지윤 연세대 경영대 교수, 임영학 마이론이코노미 대표 등을 사외이사로 신규 선임한다고 13일 공시했다. 송진규, 복진선 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr