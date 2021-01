한화테크윈, 이집트 정부와 MOU 체결…보안솔루션 공급

[아시아경제 이기민 기자] 한화에어로스페이스의 자회사인 한화테크윈이 이집트 방산물자부(Ministry of Military Production)와 사업 협력 업무협약(MOU)를 맺고 CCTV를 포함한 보안솔루션을 공급하기로 했다고 12일 밝혔다.

국내 보안기업들 중 이집트 정부와 MOU를 체결한 것은 한화테크윈이 처음이다. 한화테크윈은 이를 바탕으로 이집트 10여개 주요 도시에 CCTV를 공급해 주요 시설 보안, 범죄 및 사고 예방 등을 위한 보안 시스템을 구축할 예정이다.

또한 일부 물량을 이집트 정부 산하 전자기기 제조 기업인 반하(Banha)를 통해 현지에서 조립 생산할 수 있도록 함으로써 장기적인 협력관계를 구축했다.

한화테크윈은 전세계 100여국에 진출해 있는 '한화테크윈'의 브랜드 파워와 업계 최고 수준의 영상품질, 사이버보안 능력이 이번 MOU 체결에 주효했다고 설명했다.

한화테크윈은 자체 개발 영상처리 반도체칩(SoC)을 기반으로 흔들림 방지, 역광 보정 등 다양한 영상 보정 기능을 통해 선명한 영상을 제공한다. 지난해에는 세계 최초로 8k 해상도의 CCTV를 출시하기도 했다. 또한 국제 사이버보안 인증인 'UL CAP'를 획득해 해킹 등의 외부 접근으로부터 카메라와 영상 데이터를 안전하게 보호할 수 있는 능력을 공인 받은 바 있다.

한화테크윈 관계자는 "일회성 수주가 아닌 장기적인 관점에서 정부 기관과 협력관계를 구축한 데 의의가 있다"며 "향후 현지 정부 주도 사업 수주의 발판을 마련한 셈"이라고 말했다.

