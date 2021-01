[아시아경제 송화정 기자] 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 증권정보 현재가 10,500 전일대비 350 등락률 +3.45% 거래량 16,591,160 전일가 10,150 2021.01.11 15:30 장마감 관련기사 멈추지 않는 미래에셋자산운용…PEF시장 확대 예고삼성·한화·현대차 등 금융그룹 위험 대응여력 커져(종합)삼성·한화 등 금융그룹 위험 대응여력 커져 close 는 11일 네이버파이낸셜 보통주 10만9500주를 전환우선주로 1 대 1 변경한다고 밝혔다. 변경 이후 의결권 있는 지분율은 기존 17.66%(21만4477주)에서 9.5%(10만4977주)로 낮아진다.

네이버파이낸셜 주주 전원의 동의 및 네이버파이낸셜의 이사회, 주주총회 결의로 효력이 발생하고 네이버파이낸셜(주)의 변경 등기로 절차가 완료될 예정이다.

미래에셋대우는 양사 주주가치 제고를 위해 네이버파이낸셜 신규 사업에 차질이 없도록 이같은 결정을 내렸다. 미래에셋대우 관계자는 “당사는 적법한 절차에 따라 이번 의사결정을 신속히 했다”며 “이번 결정으로 국내 자본시장에서 핀테크 영역의 확장이 이뤄지는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

미래에셋대우는 투자 목적 및 금융 비즈니스 시너지 창출을 위해 지난해 1월 네이버파이낸셜의 유상증자에 참여했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr