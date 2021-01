[아시아경제 박준이 기자] 에이치엘비생명과학 에이치엘비생명과학 067630 | 코스닥 증권정보 현재가 27,400 전일대비 300 등락률 +1.11% 거래량 1,097,613 전일가 27,100 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비생명과학, 검색 상위 랭킹... 주가 0.37%'올해 마지막 주식장' 코스피·코스닥 1%넘게 상승에이치엘비생명과학, 주가 2만 7350원.. 전일대비 -1.97% close 은 식품의약품안전처로부터 재발 및 난치성 유잉육종 환자 치료를 위한 LSD1 저해제(SP-2577)의 제1상 임상시험 계획을 승인받았다고 8일 공시했다.

HLB생명과학은 "재발성 또는 난치성 유잉육종 환자에서 SP-2577의 최대 내약 용량을 결정하고 안정성, 내약성, 약동학 특성 및 항 종양활동을 평가한다"고 말했다.

또 "1상 임상시험을 통해 희귀질환인 유잉육종에 대한 표적 치료제 개발에 우위를 선점할 수 있을 것으로 기대한다"고 설명했다.

