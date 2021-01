[아시아경제 오주연 기자] 한류타임즈 한류타임즈 039670 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,680 2021.01.08 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-24일[e공시 눈에 띄네]코스닥-23일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 는 미디어사업 확대 및 강화를 위해 주식회사 스포츠서울로 상호를 변경했다고 8일 공시했다.

