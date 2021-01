[아시아경제 장효원 기자] 삼일씨엔에스 삼일씨엔에스 004440 | 코스피 증권정보 현재가 10,400 전일대비 250 등락률 +2.46% 거래량 85,945 전일가 10,150 2021.01.07 15:30 장마감 관련기사 삼일씨엔에스, 136억 규모 부산항 북항 재개발 교량 공사 수주[특징주]대림씨엔에스, 숨은 알짜 풍력주…해상풍력 집중육성 기업가치 '레벨업'[e공시 눈에 띄네] 코스피-31일 close 가 317억원 규모 천안 오목 물류센터 PC공사를 수주했다고 7일 공시했다.

계약금액은 최근 매출액 대비 16.22% 규모다. 계약 상대는 대림건설이다. 계약 기간은 2022년 8월31일까지다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr