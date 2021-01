SK케미칼-스탠다임, 류머티즘관절염 치료후보 발굴

[아시아경제 조현의 기자] SK케미칼 SK케미칼 285130 | 코스피 증권정보 현재가 387,500 전일대비 2,500 등락률 +0.65% 거래량 98,218 전일가 385,000 2021.01.07 11:47 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '사자'…코스닥 위주로 순매수놓치면 후회할 AI가 엄선한 5가지 핵심 종목 SK케미칼, 저소득층에 4500포기 '행복김치' 전달 close 은 스탠다임의 인공지능(AI) 플랫폼 기술을 이용한 공동연구를 통해 류머티즘 관절염 치료 물질을 발굴하고 이에 대한 특허를 출원했다고 7일 밝혔다.

SK케미칼은 2019년 7월 인공지능(AI) 전문업체 스탠다임과 치료제 개발을 위한 공동 연구 계약을 체결했다.

이후 비알콜성 지방간과 류머티즘 관절염 분야에서 새로운 치료제 발굴에 착수했고 1년여 만에 류머티즘 관절염 치료 물질에 대해 특허를 출원했다. 이번 특허 출원은 SK케미칼이 AI 회사와 공동연구로 이뤄낸 첫 성과다.

이번에 쓰인 신약 재창출은 이미 특정 질환에 치료제로 사용됐거나 개발된 적이 있던 기존 약물로부터 새로운 질환의 효능을 발굴하는 신약개발 방법이다. 여기에 AI 기술을 적용하면 대규모 임상 데이터에서 약이 효과적으로 작용하는 기전을 보다 빠르고 효율적으로 찾아낼 수 있다.

신약 재창출 방식으로 이미 안전성이 확인된 약물 중에서 류머티즘 관절염에 효과가 있는 약물을 발굴했기 때문에 통상적인 신약 개발보다 빠르고 효율적이란 설명이다.

양사는 앞으로도 비알콜성 지방간염과 류머티즘 관절염에 대한 공동연구를 지속해 신약 후보를 추가로 발굴할 예정이다.

김정훈 SK케미칼 연구개발센터장은 "SK케미칼의 신약 개발 역량이 외부의 고도화된 AI 기술과 결합해 한층 향상됐다"며 "다양한 분야의 기업과 연구 센터 등과 오픈 이노베이션을 통해 난치성 질환에 대한 신약 개발을 이어나갈 것"이라고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr