[e공시 눈에 띄네]코스피-6일

=지난해 9월8일 한국거래소가 전 대표이사의 횡령 혐의에 따른 검찰 수사설 조회공시를 요구한 데 대해 현재까지 확인된 사항은 없다고 답변.

기업=유상증자를 통해 대표이사 김희용 외 5인이 보유했던 보통주 1061만여주에 대한 의무보유기간이 오는 8일 만료되다고 공시.

=현저한 시황변동에 대한 거래소의 조회공시요구에 대해 확정된 공시 규정상 중요한 공시 사항이 없다고 밝혀.

◆유유제약=자회사인 유유테이진메디케어가 진 채무에 대해 55억원 규모로 채무보증을 결정했다고 6일 공시.

