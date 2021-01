[아시아경제 박준이 기자] 알에프텍 알에프텍 061040 | 코스닥 증권정보 현재가 10,600 전일대비 400 등락률 +3.92% 거래량 1,291,888 전일가 10,200 2021.01.04 15:19 장중(20분지연) 관련기사 알에프텍 "톡신·필러 신공장 구축 위해 자회사에 150억원 추가 출자"알에프바이오, 중국 최대 의료 유통그룹 시노팜 관계사와 380억원 규모 필러 공급 MOU알에프텍 "본원 사업과 자회사 매출 코로나 이전 수준 회복" close 은 종속회사 알에프바이오로부터 유상증자 제3자 배정을 통해 150억원 규모의 주식 39만625주를 취득키로 했다고 4일 공시했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr