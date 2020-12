[e 공시 눈에 띄네]코스피-29일

<장 마감 후 주요공시>

◆ 두산퓨얼셀=연료전지 시스템 공급계약…"계약금액 800억원"

◆ 동부건설=천안 백석동 아파트 신축공사 690억 규모 수주

◆ OCI=9852억·1702억원 규모 폴리실리콘 공급계약 2건 해지…"고객사 워크아웃"

◆ 대림건설=1076억원 규모 공사 수주

