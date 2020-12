[아시아경제 유현석 기자] 제이콘텐트리 제이콘텐트리 036420 | 코스피 증권정보 현재가 34,250 전일대비 1,650 등락률 +5.06% 거래량 233,242 전일가 32,600 2020.12.29 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]“제이콘텐트리, 독립 스튜디오 체제 확립으로 높아진 중장기 성장성”OTT 파이 커진다… 콘텐츠株 올라탈까[e공시 눈에 띄네] 코스피-15일 close 는 29일 자회사인 JTBC스튜디오가 4000억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 국내 사모펀드(PEF)인 프랙시스캐피탈이 3000억원, 중국 인터넷 IT 기업인 텐센트가 1000억원이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr