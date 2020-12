[아시아경제 유현석 기자] 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 52,800 전일대비 2,600 등락률 +5.18% 거래량 1,922,517 전일가 50,200 2020.12.29 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-22일두산퓨얼셀, 연료전지 생산설비 증설에 574억원 투자외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 close 은 연료전지 시스템 공급계약을 체결했다고 29일 공시했다. 계약금액은 800억원대다. 기간은 이날부터 2022년 5월9일까지다. 계약 상대방은 경영상의 비밀유지로 인해 공개하지 않았다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr