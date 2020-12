네이버, 예능형 라이브커머스 '리코의 도전' 공개

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 예능형 쇼핑콘텐츠 '리코의 도전'을 27일 공개한다.

리코의 도전은 호스트 리코가 시청자들과 소통하며 다양한 주제로 쇼핑 미션을 수행하는 예능형 콘텐츠다. 리코는 모바일 라이브 퀴즈쇼 '잼라이브'의 아이돌로 불리는 인기 진행자다.

첫 에피소드는 '5시간 연속 백화점 털기 미션 콘셉트'로, 현대백화점 무역센터점에서 27일 오후 8시 30분부터 다음날 오전 1시 30분까지 진행된다.

기존의 라이브 커머스 진행 방식을 벗어나 색다른 장소와 상황에서 도전에 나서며 시청자들에게 비대면(언택트) 쇼핑의 묘미를 전한다는 계획이다.

한도를 알 수 없는 제작진 신용카드로 식품관,패션브랜드,디지털,리빙매장 등 백화점 전 층을 쇼핑하는 장면을 통해 시청자들의 대리만족도 극대화 될 것으로 예상된다.

앞서 네이버 쇼핑라이브는 쇼호스트 발굴 콘셉트의 오디션 라이브 '뭐든지 베스트 셀러'와 콴에프앤씨와 함께 기획한 '베투맨'(BET2MEN)을 차례로 공개하기도 했다.

네이버 쇼핑라이브를 이끄는 송재훈 리더는 "현장감과 실시간 소통이 핵심인 라이브 커머스의 특성을 최대한 살린 콘텐츠로, 다양한 주제와 미션에 도전해 이용자들의 언택트 쇼핑에 생동감을 전해줄 수 있을 것으로 기대된다"며 "흥미로운 소재와 새로운 형식의 라이브 커머스 콘텐츠를 다양하게 선보여 쇼핑 라이브 시장을 선도할 것"이라고 말했다.

