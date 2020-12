"EDGC, 유전자 검사 실적 고속 성장...매출도 동반 상승"

[아시아경제 박지환 기자] SK증권은 25일 EDGC에 대해 유전자 검사 실적이 고속 성장세를 보이고 있으며, 매출액도 동반 성장 중이라고 평가했다.

SK증권에 따르면 EDGC는 바이오 유전체 빅데이터 기업으로 유전체기반 질병진단 및 개인별 유전적 특징 분석기술을 보유한 회사다. 유후(YouWho, 조상찾기), 나이스검사(비침습 산전 진단검사) 등 유전체분석과 액체생검 진단을 주사업으로 한다. 2018년 6월 기술성장특례로 코스닥 시장에 등록했으며, 올 9월 EDGC 헬스케어와의 흡수합병을 통해 체외진단 시약 및 체외진단장비 분야로 사업영역을 확장했다.

윤혁진 SK증권 연구원은 "특히 국내 DTC 확대 시행으로 유후 서비스 회원 가입이 급증세에 있다"며 "보건복지부는 올 2월 소비자 대상 직접 유전자검사(DTC 유전자 검사) 항목을 기존 12개에서 56개로 늘렸다"고 설명했다. 배아 또는 태아를 대상으로 하는 산전 유전자검사 역시 기존 165종에서 189종으로 확대했다. DTC 유전자 검사는 병원을 거치지 않고 직접 소비자가 민간 기업에 검사를 의뢰하는 서비스이다.

윤 연구원은 "EDGC 단독으로 수행하는 조상찾기 서비스인 유후는 73만개의 유전자를 분석해 95개국 22개 인종에 대한 정보를 제공해 최근 누적 판매 건수가 1만5000건을 돌파했다"고 설명했다. 또 EDGC의 국내외 유전자 검사건수는 2018년 4만2967건에서 올해 20만건으로 급증했다고 덧붙였다. 그 결과 EDGC는 EDGC 헬스케어와의 합병과 매출 고성장을 바탕으로 3분기 연결 기준 영업이익이 흑자 전환에 성공했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr