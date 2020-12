한국테크놀로지 자회사, 956억원 규모 수도권 스마트물류센터 공사 수주

[아시아경제 장효원 기자] 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,120 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,145 2020.12.24 08:13 장시작전(20분지연) 관련기사 한국테크놀로지 자회사, 359억 규모 시흥 MTV 거북섬 레지던스 공사 수주한국테크놀로지, 관계사 관련 검찰 고발 모두 무혐의[인사] 한국그룹 close 는 자회사 대우조선해양건설(회장 김용빈)이 약 956억원 규모의 김포 산업단지 스마트 물류센터 신축공사를 수주했다고 24일 밝혔다.

스마트 물류센터는 수도권 물류 요충지인 경기도 김포시 양촌읍 대포리 대포일반산업단지 내에 지상 1~8층 규모로 건축된다.

내부에 첨단 AI 기반 자동화 관리 시스템을 갖춘 냉장창고, 상온창고, 지원시설 등이 들어설 예정으로 물류창고 특성을 고려해 접안차량 177대, 일반차량 331대의 주차가 가능하도록 특수 설계됐다.

회사는 이번 공사 수주로 11월 이후에만 전년도 매출을 넘는 4704억원 규모의 신규 수주를 달성하게 됐다.

회사 관계자는 “최근 아파트, 주상복합, 숙박시설, 오피스에 이어수도권 요충지에 들어서는 스마트 물류 시설 공사까지 수주하게 됐다”라며 “안전 자재 사용과 친환경 시공이 알려진 것이 릴레이 수주의 비결이 됐다. 올해 마지막날까지도 수주를 할 예정으로 쉼 없이 달릴 예정에 있다”라고 말했다.

또 “이번 956억 규모 스마트물류센터 공사는 당사가 신규 사업목적으로 추가한 A.I 및 딥러닝 기반 ‘자동 물류 배송 시스템’ 구축의 시작이 될 것”이라면서 “추가 A.I 물류 센터 건립을 위해 초대형 물류센터 사업자와 업무협약을 추진 중에 있다”라고 덧붙였다.

한편 한국테크놀로지는 지난 18일 열린 임시주주총회에서 ▲AI 기반 스마트 물류 시스템 개발 ▲스마트 물류 AI 허브 구축 사업 ▲아파트, 빌딩 무인 배송 시스템 구축 및 지원 사업 ▲방역사업 및 관련 서비스업 등의 사업 목적을 추가한 바 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr