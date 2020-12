[아시아경제 박준이 기자] 코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 5,610 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 76,707 전일가 5,610 2020.12.23 10:26 장중(20분지연) 관련기사 코웰패션, 486억원 규모 신규 시설투자코웰패션, 3분기 영업이익 151억… 전년比 3.6%↑코웰패션, 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승세에 5.01% ↑ close 은 결산배당으로 보통주 1주당 70원의 현금배당을 결정했다고 23일 공시했다. 배당금총액은 59억7304만원 규모다. 이는 보통주 총발행주식수 8850억0234주에서 자기주식 317만1107주를 제외한 8532만9127주를 기준으로 산정됐다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr