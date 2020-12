[클릭 e종목]"소마젠, 마이크로바이옴 서비스 업체 발돋움"

[아시아경제 박지환 기자] 신한금융투자는 23일 소마젠(Reg.S)에 대해 마이크로바이옴 서비스 업체로 발돋움하고 있다고 평가했다. 마이크로바이옴은 특정 환경에 존재하는 미생물 유전정보 전체나 미생물 자체를 의미한다.

이동건 신한금융투자 책임연구원은 "소마젠은 미국 마이크로바이옴 분석 서비스 업체 uBiome 인수를 통해 확보된 200여건의 마이크로바이옴 관련 특허 및 30여만건의 유전체 데이터를 바탕으로 마이크로바이옴 시장 진출을 본격화할 전망"이라고 밝혔다.

소마젠은 2004년 설립된 유전체 분석 전문 기업이다. 유전체 분석 기술을 바탕으로 한 유전체 분석 서비스와 이를 통해 확보된 빅데이터를 바탕으로 한 DTC 및 마이크로바이옴 분석 서비스를 제공 중이다. 현재 소마젠은 아마존을 포함한 온라인 채널을 중심으로 NGS 기반 마이크로바이옴 DTC 검사 서비스를 판매하고 있다.

이 연구원은 "uBiome 인수를 통해 확보된 특허와 빅데이터를 기반으로 병원 연계 임상 진단, 글로벌 건기식 및 화장품 업체와 파트너십을 통한 제품 출시가 기대된다"고 전망했다. 마이크로바이옴 사업 확대를 바탕으로 오는 2024년에는 마이크로바이옴 관련 매출이 560억원에 이를 것이란 전망이다.

