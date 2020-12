"신고합니다" 경남 코로나19 우수 신고·제안자 포상금 수여

경남도지사 상장과 총300만원 포상금 지급

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 우수 신고·제안자 12명에게 도지사 상장과 포상금을 수여했다.

도는 7월부터 11월까지 '안전신문고'를 통해 총 541건의 '코로나19 안전 신고'를 접수하였으며 그 결과 최종 12건의 우수 신고·제안이 결정됐다.

최우수상에는 대규모 건설 현장에서 조회를 하며 거리두기가 지켜지지 않는 상황을 신고한 사례가 선정됐다.

우수상에는 낚싯배 탑승객에 대해 발열 체크를 의무화하자는 제안, 화장품 방문판매업체의 방역 수칙 미준수 실태 신고, 출렁다리 관광객에 대한 철저한 관리가 필요하다는 신고 등 3건이다.

이번 우수 신고·제안자로 선정된 이들에게는 경남도지사 상장과 총 300만원의 포상금이 지급된다.

조현국 도 안전정책과장은 "코로나19의 지역사회 확산을 막기 위해 적극적으로 안전 신고를 해 주신 많은 분께 감사를 드린다"며 "앞으로도 코로나19가 종식될 때까지 계속해서 많은 신고와 제안을 해 주시기를 부탁드린다"고 요청했다.

안전 신고 및 제안은 '안전신문고 누리집' 또는 모바일 '안전신문고 앱'을 통해서 하면 된다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr