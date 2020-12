김태년 "코로나 사망자 2300% 증가? 전형적 혹세무민" 언론 작심 비판

[아시아경제 강나훔 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 한 언론사의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 보도가 통계를 부풀려 보도했다며 "전형적 혹세무민 행태"라고 강도 높게 비판했다.

김 원내대표는 22일 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 11월 13일부터 어제(12월21일)까지 코로나19 관련 지표를 국가별로 비교한 신문기사를 언급하며 "여기 의하면 한국은 신규 사망자가 2300% 폭증하고 신규 환자는 38% 증가하는 세계 최악의 코로나 국가로 나온다"고 말했다.

이어 "왜 이런 터무니 없는 이상한 통계가 작성되는지 내용을 분석하니 11월 13일 한국 사망자가 1명이고 12월 21일은 24명이다. 그 사이 사망자가 23명 늘었으니 사망률이 2300% 증가했다는 것"이라며 "이게 통계냐"라고 지적했다.

그러면서 "K-방역을 조롱하고, 정부 방역 실패 낙인찍어서 정부와 국민 신뢰를 흔드는 게 언론의 목적인지 이해가 안 간다"며 "전형적 혹세무민 행태"라고 했다.

민주당은 최근 코로나19 신규 확진자가 급증하고 다른 나라에 비해 백신 확보가 늦었다는 지적이 잇따르자 연일 언론 비판에 나서고 있다.

김 원내대표는 전날에도 "백신 접종 시기에 대해 '일본은 이르면 3월, 한국은 빨라야 2~3월'이라는 제목의 기사가 보도됐다"며 "얼핏 보면 한국을 적대시하는 일본 극우 언론 기사처럼 보이지만 우리 언론의 보도 내용"이라고 지적했다.

신동근 최고위원도 같은 회의에서 "코로나19를 대하는 야당과 보수 언론의 태도가 무척 실망스럽다"며 "K방역을 흠집 내기 위해 몸달아 있는 것 같다"고 했다.

