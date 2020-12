[아시아경제 박준이 기자] 크로바하이텍 크로바하이텍 043590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,490 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,490 2020.12.22 08:12 장시작전(20분지연) 관련기사 크로바하이텍, 무상감자·제3자배정증자 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일[기로의 상장사] 판타지오, 상장폐지 전문 지엔씨파트너스에 피인수 close 은 회생계획 인가 결정에 따른 출자전환으로 최대주주가 기존 손경영에서 애필솔루텍으로 변경됐다고 22일 공시했다. 애필솔루텍의 지분율은 21.18%다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr