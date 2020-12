롯데면세점, 뷰티 크리에이터 '포니'와 화장품 키트 증정 이벤트 진행

[아시아경제 이승진 기자] 롯데면세점은 뷰티 크리에이터이자 롯데면세점 모델로 활동하고 있는 ‘포니’와 해외 인기 화장품으로 구성된 뷰티 키트를 증정하는 사회관계망서비스(SNS) 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

내국인 고객을 대상으로 진행되는 롯데면세점의 이번 이벤트는 포니가 직접 큐레이팅한 제품을 소개하는 뷰티 브랜드인 ‘비티’와의 협업을 통해 이루어졌다. 이번 이벤트를 위해 양사가 함께 만든 ‘데어 투 드림’ 키트는 ‘꿈을 위한 끊임없는 도전’이라는 테마의 한정판 뷰티 패키지다.

키트 구성품으로는 랑콤, 입생로랑, 어딕션, 겔랑, 베카, 누드스틱스 등 해외 유명 화장품 브랜드의 제품과 더불어 비티가 자체 제작한 상품이 함께 포함돼 있다. 키트는 여행 컨셉에 맞게 캐리어 모양으로 제작되었다.

이벤트 참여 방법은 롯데면세점과 비티의 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 후 해당 이벤트 포스팅에 자신의 꿈을 담은 댓글과 이모티콘을남기면 된다. 이벤트 참여 기간은 21일까지이며, 22일 추첨을 통해 선정된 당첨자를 발표할 예정이다.

18일 10시 이후에는 포니가 데어 투 드림 키트의 제품을직접 활용해 메이크업을 선보이는 튜토리얼 영상 또한 롯데면세점의 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

