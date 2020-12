선미 "5년 전 경계선 인격장애 진단" 눈물 고백

[아시아경제 김봉주 기자] 그룹 원더걸스 출신 가수 선미가 5년 전 경계선 인격 장애 진단을 받았다고 고백했다.

16일 방송된 엠넷 '달리는 사이'에서 선미는 원더걸스 탈퇴 당시 자신의 상황에 대해 전했다.

선미는 "내가 쉬었을 때가 원더걸스를 탈퇴했을 때다. 그때는 몸이 아픈 것보다 마음이 아픈 게 더 컸다"며 "솔로 데뷔하고 다시 원더걸스 활동하고 회사도 나오고 이런 상황에서 나한테 생각할 수 있는 시간이 많이 주어졌다"고 말했다.

특히 "5년 전 경계선 인격 장애를 진단받았다"면서 "그게 나를 계속 괴롭히고 있었다. 다행히 진단 이후 치료도 받고 약도 먹으면서 괜찮아졌다"고 밝혔다.

경계선 인격 장애란 정서, 행동, 대인관계가 매우 불안정하고 변동이 심한 이상 성격으로 감정의 기복이 심해지는 것을 뜻한다.

선미는 이어 "근본적인 걸 해결해야 내 주변 사람들도 편해진다. 경계선 인격 장애 때문에 주변 사람들이 힘들어진다더라"면서 "내 주변에 있는 모두가 행복했으면 좋겠고 나 때문에 피해를 안 받았으면 좋겠다"고 전했다.

그러면서 "사랑을 주고 싶다. 그런데 그게 내가 사랑을 받고 싶다는 마음에서 비롯된 거 아닌가"며 "그때는 진짜 멈췄어야 했던 것 같다"면서 울먹였다.

선미는 "너무 일찍 데뷔해 사회생활을 시작했다. 청소년기에 자아가 만들어지는데 우리는 그 시간을 차 안에서 보내지 않았나"며 "지금은 먹는 약도 많이 줄였기 때문에 걱정하지 않아도 된다"고 말했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr