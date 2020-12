㈜한진-카페24, 글로벌 전자상거래 물류활성화 협약

"카페24 180만 고객사-한진 물류인프라 시너지"

[아시아경제 유제훈 기자] ㈜한진은 지난 15일 전자상거래 플랫폼 카페24와 글로벌 전자상거래 물류 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다. 온라인 화상 회의 형태로 진행된 이번 협약식엔 노삼석 ㈜한진 대표, 조현민 ㈜한진 마케팅총괄 전무, 이재석 카페24 대표가 참석했다.

이번 협약에 따라 양사는 각자가 보유한 물류네트워크와 전자상거래 플랫폼 노하우를 바탕으로 한 상호 협력체계를 구축한다. 이에 따라 ㈜한진은 지난 10월 개장한 인천공항 복합물류센터 GDC에 최신 자동화 기술을 도입해 '스마트 풀필먼트 센터'를 구축, 이 커머스 토탈 솔루션의 기반을 마련한단 계획이다.

㈜한진 관계자는 "양사는 카페24의 180만 회원사를 ㈜한진의 물류인프라를 통해 해외시장으로 연결함으로서 상호 글로벌 비즈니스 시너지를 창출하기 위한 다양한 형태의 협력구조를 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr