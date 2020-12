[아시아경제 금보령 기자] 한국코퍼레이션 한국코퍼레이션 050540 | 코스닥 증권정보 현재가 282 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 282 2020.12.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 김용빈 회장, 한국테크는 스타모빌리티와 무관… “건설·IT에 선택과 집중”한국코퍼레이션 "의결권행사금지 가처분신청, 기각"한국코퍼레이션, 고발 관련 조회공시 추가 내용 無 close 은 거래소의 조회공시(전·현직 경영진의 횡령·배임혐의설)에 대한 답변으로 "금일 해당 횡령·배임혐의에 대해 모두 혐의 없음으로 종결되었음을 각 피고발인으로부터 확인했다"고 16일 공시했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr