BNK경남은행, 코로나19 극복 공로 경상남도지사 표창

포스트 코로나 저소득층 지원 등에 적극적으로 참여·지원한 노력 인정

[아시아경제 박선미 기자]BNK경남은행은 코로나19 위기 극복에 기여한 공로로 ‘경상남도지사 표창’을 받았다고 15일 밝혔다.

코로나19 극복 나눔 릴레이와 포스트 코로나 저소득층 지원 등에 적극적으로 참여·지원한 노력을 인정받았다고 설명했다. 경남은행은 창원시가 지난 3월 코로나19 극복 나눔 릴레이를 벌일 당시 5000만원 상당의 창원사랑상품권(누비전)을 기탁해 관내 취약계층과 저소득층 1666세대를 지원했다. 지난 7월에는 포스트 코로나 저소득층 지원에 나서 4220만원 상당의 전통시장온누리상품권을 취약계층 844세대에 지원했다.

경남은행이 받은 경상남도지사 표창은 당초 계획된 ‘코로나19 대응 유공 민간단체 포상식’을 통해 수여될 예정이었으나 최근 코로나19 재확산으로 취소돼 창원시를 통해 전달됐다. 이에 따라 창원시청에서 마련한 코로나19 대응 유공 민간단체 표창 전수식에는 창원시청지점 임재문 지점장이 참석해 복지여성보건국 박주야 국장으로부터 경남도지사 표창을 받았다.

