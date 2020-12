[e공시 눈에 띄네]코스피-11일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 28,150 전일대비 1,450 등락률 +5.43% 거래량 486,392 전일가 26,700 2020.12.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 LH, 한-미얀마 경제협력 산업단지 연내 착공계룡건설산업, 981억원 규모 공사 수주[e공시 눈에 띄네] 코스피-9일 close =777억 규모 고양지축 A-1BL 아파트 건설 공사 4공구 공사 수주

◆ 대한해운 대한해운 005880 | 코스피 증권정보 현재가 3,160 전일대비 5 등락률 -0.16% 거래량 7,114,368 전일가 3,165 2020.12.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 대한상선, 컨테이너 선박 6척 1360억원에 처분 【화제의테마】 다음주에는 이 종목 뜬다! 급상승 예측종목 TOP4대한해운, 해운 테마 상승세에 5.9% ↑ close =종속회사 대한상선 컨테이너 선박 6척 에스엠상선에 처분 결정...1361억 규모

◆ 남광토건 남광토건 001260 | 코스피 증권정보 현재가 13,700 전일대비 350 등락률 +2.62% 거래량 2,461,482 전일가 13,350 2020.12.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 남광토건, 407억원 규모 아파트 건설 공사 수주남광토건, 주가 1만 3550원 (1.5%)… 게시판 '북적'“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close =평택소사벌 A-7BL, 평택청북 B-13BL 아파트 건설 공사 11공구 수주...407억 규모

◆ 현대글로비스 현대글로비스 086280 | 코스피 증권정보 현재가 187,500 전일대비 3,500 등락률 +1.90% 거래량 348,931 전일가 184,000 2020.12.11 15:30 장중(20분지연) 관련기사 10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함[위크리뷰]'골든 규제위크'…규제3법 통과, 중대재해법·집단소송제 부담[특징주] 현대차, 전기차 플랫폼 발표에 6년내 최고가 close ='Boston Dynamics, Inc' 주식 127만 4599주 취득 결정

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr