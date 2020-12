민해경 "5살 연하 남편 무역업 한다…돈 잘 벌어"

[아시아경제 김봉주 기자] 민해경이 남편을 칭찬했다.

11일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행' 81회에서는 원조 디바 가수 민해경과 허영만이 경기도 파주를 찾았다.

방송에서 두 사람이 방문한 곳은 참게 식당이었다.

두 사람은 참게범벅, 참게매운탕, 감자전을 주문하고 음식이 나오길 기다리며 대화를 나눴다.

민해경이 "여기 나오게 된 이유가 먹는 걸 잘 모르는데 가르쳐 주신다고 해서"라고 말하자 허영만이 "결혼했냐"고 물어봤다.

민해경은 "당연히 했다"며 "딸도 하나 있다"고 밝혔다.

남편 직업을 묻는 허영만에게 민해경은 "그냥 무역업 한다. 좀 많이 성실한. 뭐 물론 돈도 잘 벌지만. 저보다 5살은 어리다"고 자랑했다.

허영만은 " 좋은 남편인데 연하이기도 하니 성공한 인생"이라고 말했다.

민해경은 남편의 다정함도 자랑했다.

김치를 담가 먹냐는 질문에 민해경은 "5년 전부터"라며 이어 "음식 한 지는 오래되지 않았다. 10년 됐다. 제가 맛없게 해도 (남편이) 다 먹는다. 미역국을 처음 만들었는데 만드는 법을 몰라 미역, 참기름, 깨소금, 양파, 파 다 넣었다. 그런데 그걸 끓여 딱 놨더니 하나도 안 남기고 다 먹더라. 저는 먹으니 맛이 이상했다. 저한테는 정말 너무 좋은 분"이라고 말했다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr