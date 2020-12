[아시아경제 임춘한 기자] 인포마크 인포마크 175140 | 코스닥 증권정보 현재가 6,950 전일대비 60 등락률 -0.86% 거래량 53,421 전일가 7,010 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 인포마크, 통신장비 테마 상승세에 4.05% ↑5월 27일 코스닥, 4.52p 내린 724.59 마감(0.62%↓)3월 13일 코스닥, 39.49p 내린 524.00 마감(7.01%↓) close 는 11일 관계사인 통신기기 및 방송장비 업체 에이엘티의 주식 3만6666주를 20억원에 추가 취득한다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr