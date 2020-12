콤텍시스템, 시스코 시스템즈 ‘DevNet Specialization’ 자격 취득

[아시아경제 유현석 기자] 아이티센그룹의 계열사 콤텍시스템 콤텍시스템 031820 | 코스피 증권정보 현재가 1,875 전일대비 40 등락률 +2.18% 거래량 14,264,483 전일가 1,835 2020.12.10 13:47 장중(20분지연) 관련기사 【시선집중】 증권전문가들이 입모아 추천한 꼭 사야할 종목 'TOP3' 콤텍시스템, 커뮤니티 활발... 주가 6.46%.【화제의테마】 증권가는 이 종목 주목한다! 급상승 유망주 TOP4 close 은 APJC(아시아 태평양, 일본, 중국) 지역 최초로 시스코 시스템즈(이하 시스코)의 ‘CISCO DevNet Specialization’ 자격을 취득했다고 10일 밝혔다.

‘CISCO DevNet Specialization’은 시스코의 파트너 개발역량 검증 프로그램이다. 이를 통해 콤텍시스템은 서비스 및 오픈소스 소프트웨어 개발 분야의 전문성과 개발역량을 대외적으로 인정 받았다는 것이다. 자격 취득으로 회사는 시스코의 소프트웨어 정의 네트워킹(Software-Defined Networking), 보안, 클라우드, 테이터센터, 모빌리티, 사물인터넷, 협력(Collaboration) 제품의 애플리케이션을 만들 수 있다.

콤텍시스템은 금융 고객을 대상으로 소프트웨어 중심의 네트워크, 클라우드 등 IT 인프라구축에 역점을 두고 사업을 추진했다. 이를 통해 대규모 클라우드 데이터센터 구축과 운영이라는 가시적인 사업 성과를 이뤘다. 또 DevNet 팀의 구축으로 CISCO ACI, SDA, HyperFlex, Collaboration 등 다양한 솔루션에 대한 사용자 업무 중심의 서비스를 개발했다. 최근에는 가상화 컨테이너, 쿠버네티스(Kubernetes) 등 오픈API 기반의 서비스 제공 기술을 활용하여, 오픈소스 플랫폼 애플리케이션과 ‘서비스 통합 포털’를 개발하고 있다.

권창완 콤텍시스템 대표는 “금융, 기업 고객의 차세대 IT 서비스 환경이 가상화, Hybrid Cloud, 컨테이너 등 서비스가 자동 운영되는 플랫폼으로 급격히 변화하고 있다”며 “당사는 가상화 및 컨테이너, 소프트웨어정의 기술, Hybrid/Multi Cloud 서비스 경험을 통합하여 업무 서비스를 자동화하는 클라우드 기반 서비스 플랫폼을 개발하게 됐으며 다양한 사용자 경험 제공을 통해 고객 비즈니스의 민첩성 및 유연성 향상에 도움을 줄 계획”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr