베셀은 종속회사인 항공기 개발·생산업체 베셀에어로스페이스의 주식 16만5000주를 33억원에 추가 취득한다고 9일 공시했다.

주식 취득 뒤 베셀의 베셀에어로스페이스 지분율은 70.9%가 된다.

