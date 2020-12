[아시아경제 금보령 기자] TJ미디어 TJ미디어 032540 | 코스닥 증권정보 현재가 2,935 전일대비 50 등락률 +1.73% 거래량 10,780 전일가 2,885 2020.12.08 15:17 장중(20분지연) 관련기사 TJ미디어, 국내 최초 터치스크린 반주기 신제품 A1 출시"스마트폰으로 코인노래방 이용" TJ미디어, BC카드와 협약 체결TJ미디어, 김포공장 준공 "스마트공장으로 생산성 높인다" close 는 윤재환 대표 체제에서 윤나라 대표 체제로 변경한다고 8일 공시했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr