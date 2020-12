핀텔, 국방부 'AI 해안 경비 시스템' 구축한다

[아시아경제 부애리 기자] 영상분석 전문기업 핀텔이 국방부의 인공지능(AI) 융합 해안 경비시스템 구축 과제를 수행한다.

8일 핀텔에 따르면 정보통신산업진흥원(NIPA)이 주관하는 해당 사업을 수주해 올해 12월까지 사업을 진행한다.

NIPA는 국방부에서 보유하고 있는 해안경비 관련 데이터를 AI 학습용으로 제공해 AI 기술발전, 시스템 구축에 필요한 사업비를 지원하고 있다.

향후에는 국방부에서 추진하는 해안과학화경계사업과 연계해 기술 구현과 향후 육군 전 해안소초 등에 확대 적용할 계획이다.

지난해 6월 삼척항 북한 목선 귀순 등 그동안 해안 경계에 대한 몇 차례 국가 안보에 위협이 되는 사건들이 발생하면서, 해당 사업에 대한 국민적인 관심사도 높다.

핀텔 컨소시엄의 올해 핵심 추진사업은 영상 AI, 신호 AI, 운영소프트웨어를 융합한 통합 시스템 구축하는 것이다. 내년에는 인식률 향상, AI 클라우드 구축을 중점으로 사업을 추진할 계획이다.

이번 사업을 통해 국방부는 해안경계 AI 기술을 활용해 기존 해안경계 병력 전환배치에 따른 군 병력 효율적 운영, 국내외 보안시설의 경계용 CCTV에도 적용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

김동기 핀텔 대표는 "국방의 대규모 데이터를 기반으로 차세대 AI기술을 활용해 성공적인 AI 융합 해안경비시스템 구축사업을 통해 대한민국 국방경쟁력 강화에 함께 하겠다"고 밝혔다.

한편 정부는 지난 7월 한국판 디지털 뉴딜 사업을 본격적으로 추진했다. 한국판 뉴딜 사업 10대 대표 과제 가운데 국내 산업 전반에 걸친 4차산업혁명 핵심 기술 인공지능, ICT, 빅데이터 적용인 AI+X(산업융합) 프로젝트가 증가하고 있다.

