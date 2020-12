기업 10곳 중 7곳 "내년 경영 계획 확정 못해"

철강·자동차부품 분야 불확실성 가장 크고, 반도체·디스플레이 상대적 양호

경영 계획 수립 곤란 이유, 코로나19 재확산 불확실성(42.9%) 가장 높아

[아시아경제 김혜원 기자] 국내 기업 10곳 중 7곳은 대내외 불확실성으로 내년도 경영 계획을 아직 확정하지 못했다는 조사 결과가 나왔다.

전국경제인연합회가 모노리서치에 의뢰해 매출액 기준 1000대 기업을 대상으로 실시한 '2021년 기업 경영 환경 전망' 긴급 설문 조사에 따르면 전체 응답 기업(151개사)의 71.5%가 내년도 경영 계획의 '초안만 수립(50.3%)'했거나 '초안도 수립하지 못했다(21.2%)'고 밝혔다.

업종별로 보면 자동차부품(25개사)과 철강(9개사) 기업이 특히 경영 계획을 확정하는 데 어려움을 느끼는 것으로 나타났다. 철강 업종은 경영 계획을 확정한 곳이 없었고 자동차부품 업종도 확정하지 못했다는 응답률이 76%에 달했다.

그 밖에 건설(8개사), 일반기계(8개사) 업종도 경영 계획 미확정 비율이 75%로 높았다. 반면 디스플레이(3개사), 반도체(10개사) 업종의 경우 계획을 확정했다는 응답이 각각 66.7%, 40%로 상대적으로 높게 나타났다.

내년도 경영 계획 수립 시 기업의 애로사항으로는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 인한 불확실성이 42.9%로 가장 높았다. 이어 환율ㆍ금리 변동 등 금융 리스크(19.3%), 고용ㆍ최저임금 등 노동 정책 부당(14.5), 미·중 갈등 지속 등 무역 불확실성(9.8%), 정치적 갈등 및 기업 규제 부담(8.1%) 등이 꼽혔다. 기업들이 올해 초부터 코로나19로 인한 경영 환경 악화에 긴축경영과 자구책으로 대응하고 있지만 사태가 장기화하고 불확실성이 가중되면서 경영 계획 수립에 애로가 많은 것으로 파악된다.

최근 당면한 경영상 어려움으로는 내수 부진(29.8%)이 가장 많았다. 이어 수출 애로(24.2%), 원가 부담(22.8%), 생산 차질(8.7%), 부채 부담(7.3%), 자금 부족(6.6%) 순이었다. 정부의 각종 지원금 지급 등 적극적인 재정 정책을 통한 경기 침체 극복 노력에도 기업들이 체감하는 내수 회복 수준은 낮다는 분석이다.

내년도 우리나라의 전반적인 경제 여건은 올해와 비슷할 것이라는 응답이 46,4%로 가장 많은 가운데, 이어 '소폭 악화(25.8%)'와 '소폭 개선(23.2%)'이 유사한 비율로 나타났다.

응답 기업의 실적 회복 예상 시기는 '2022년 이후(29.8%)'로 관망하는 곳이 가장 많았다. 그밖에 '2021년 3분기(27.8%)'와 '2021년 4분기(17.2%)' 등을 포함해 내년 하반기 이후 실적 개선을 예상하는 기업은 총 74.8%에 달했다.

최근의 불황을 극복하기 위해 정부가 우선적으로 추진해야 할 기업 지원 정책에 대해서는 '세금 인하 및 투자 활동에 대한 세제 지원(30.2%)'이 가장 높게 나타났다. 이어 긴급 운영 자금 및 융자 지원(16.3%), 기업 규제 완화(15.6%), 환율 등 대외 변동성 관리(11.5%), 해외 시장 및 거래처 다변화 지원(9.5%), 물류·운송 관련 애로 대응(8.8%), 기업 사업 재편 지원(7.8%) 순으로 응답했다.

유환익 전경련 기업정책실장은 "코로나19 재확산과 같은 대내외 불확실성으로 경영 환경 전망이 어렵고 세계 경제의 회복세 둔화가 불가피할 것으로 예상된다"며 "기업들의 성장 동력이 약화되지 않도록 애로사항을 적극적으로 파악하고 정책적으로 지원해야 한다"고 언급했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr