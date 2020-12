[아시아경제 금보령 기자] 거래를 재개한 쌍용양회 쌍용양회 003410 | 코스피 증권정보 현재가 6,720 전일대비 640 등락률 +10.53% 거래량 21,409,555 전일가 5,550 2020.12.04 15:16 장중(20분지연) 관련기사 '배당주'의 계절이 온다…수익률 5% 넘는 보석株는?쌍용양회, 3분기 영업익 541억원…전년대비 2% 증가[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일 close 가 4일 상승세를 나타냈다.

이날 오후 2시30분 기준 쌍용양회 주가는 전거래일 대비 6.74%(410원) 상승한 6490원을 기록했다.

쌍용양회는 보통주 무상감자, 우선주 유상소각 발표로 인해 지난달 12일부터 전일까지 거래가 정지됐다가 이날부터 거래가 재개됐다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr