SK네트웍스 민팃, 중고폰 기부로 숲 조성 캠페인 진행

SK네트웍스의 중고폰 리사이클 브랜드 민팃이 전국 대형마트에 위치한 '민팃ATM'이 이용 고객과 함께 숲을 조성한다.

민팃은 인공지능(AI) 기반 무인 중고폰 매입기 민팃ATM을 활용해 여의샛강생태공원에 최대 4000그루의 숲을 조성하는 숲 만들기 캠페인을 진행한다고 4일 밝혔다.

이를 위해 민팃은 비대면 중고폰 매입기 민팃ATM에 '숲 만들기 캠페인' 기능을 추가했다. 전국 3대 대형마트 및 삼성디지털프라자 등에 위치한 600여대의 민팃ATM에서 본인 인증 후 휴대폰을 기부해 캠페인에 참여할 수 있다.

민팃은 여의샛강생태공원에 총 3000평의 부지를 확보, 내년 4월까지 최대 4000그루의 나무를 심는다는 계획이다. 캠페인으로 모인 중고폰은 민팃ATM을 거쳐 배터리 리사이클링 전문 기업 성일하이텍으로 보내지며, 휴대폰으로 만든 매각 대금은 숲 조성에 사용된다.

캠페인 참여고객 대상 굿즈이벤트도 진행한다. 민팃ATM에 중고폰을 기부하고 모바일로 받은 '감사증서'를 SNS에 업로드 후 인증하면 추첨을 통해 500명에게 '민팃 굿즈 세트(핀 3종세트+폰 스트랩)'를 증정할 예정이다.

민팃 관계자는 "이번 캠페인은 '지금 바로 민팃'이라는 작은 행동을 통해 고객과 함께 지속가능한 환경을 만들자는 의미를 담았다"며 "앞으로도 환경과 이웃을 생각한 사회적 가치 창출을 위해 다양한 캠페인 및 협업을 지속할 것"이라고 말했다.

