BC카드 "블랙핑크 온라인 콘서트 보고 경품도 받으세요"

[아시아경제 기하영 기자]BC카드가 오는 27일 오후 2시 유튜브를 통해 개최 예정인 블랙핑크 온라인 콘서트 ‘YG 팜 스테이지- 2020 블랙핑크:더 쇼' 이용권 결제 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

지난 3일부터 블랙핑크 공식 유튜브 채널에서 예매 가능한 콘서트 이용권은 3만6000원과 4만8000원 2종류로 구성됐다. 기본적으로 두 종류 모두 27일 블랙핑크 콘서트 라이브와 재방송을 감상할 수 있고 4만8000원 이용권은 비하인드 콘텐츠를 추가로 감상할 수 있다.

BC카드는 이번 블랙핑크 온라인 콘서트에 국내 금융사 단독으로 참여하면서 BC카드로 결제 시 다양한 경품 혜택을 제공한다. 이용권 예매 전 구글 계정 내 ‘결제 및 구독’에서 BC 신용?체크카드를 등록하고 블랙핑크 공식 유튜브 채널에서 이용권을 결제하면 된다. 이후 BC카드 간편결제 애플리케이션(앱) ‘페이북’ 이벤트 페이지를 통해 마이태그에 응모하면 모든 절차는 완료된다.

응모 고객에게는 추첨을 통해 ▲블랙핑크 더 앨범 사인 CD 및 아디다스 프리미엄 패딩(20명) ▲3000원 캐시백(5000명 선착순) 혜택을 각각 제공한다. 당첨 고객에게는 내년 1월 중으로 개별통보 예정이다. 이용권은 27일 오전 마감 예정이며 온라인 콘서트이므로 조기 매진과 같은 경우는 없다.

